У Тернополі відбудеться благодійний ярмарок на підтримку 78-го десантно-штурмового полку

У неділю, 13 липня, в Тернополі пройде благодійний ярмарок на підтримку українських захисників. Захід організовують небайдужі тернополяни у Храмі Матері Божої Неустанної Помочі на бульварі Данила Галицького.

Мета ярмарку — зібрати кошти на придбання дрона Mavic 3T для 78-го окремого десантно-штурмового полку.

— Приєднуйтесь до благодійної ініціативи, — закликає волонтерка й одна з організаторок ярмарку Ольга Тимошенко. — На вас чекатимуть смачні домашні страви, солодощі, унікальні товари ручної роботи та багато тепла!

Усі зібрані кошти підуть на потреби воїнів, які щодня ризикують життям заради нашої безпеки.

📌 Як допомогти, якщо не зможете прийти:

🔹 Monobank-банка:

https://send.monobank.ua/jar/7M1uVD7y7k

Номер картки: 5375 4112 1085 0272

🔹 ПриватБанк (конверт):

https://www.privat24.ua/send/g2323

Номер картки: 5168 7521 3592 0539

🔹 PayPal:

tymoshenko1.olga@gmail.com

Приходьте з родиною, друзями та знайомими!

Разом ми можемо зробити важливу справу — підтримати наших воїнів у боротьбі за свободу та мир.