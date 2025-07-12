У Тернополі відбудеться благодійний ярмарок на підтримку 78-го десантно-штурмового полку
У неділю, 13 липня, в Тернополі пройде благодійний ярмарок на підтримку українських захисників. Захід організовують небайдужі тернополяни у Храмі Матері Божої Неустанної Помочі на бульварі Данила Галицького.
Мета ярмарку — зібрати кошти на придбання дрона Mavic 3T для 78-го окремого десантно-штурмового полку.
— Приєднуйтесь до благодійної ініціативи, — закликає волонтерка й одна з організаторок ярмарку Ольга Тимошенко. — На вас чекатимуть смачні домашні страви, солодощі, унікальні товари ручної роботи та багато тепла!
Усі зібрані кошти підуть на потреби воїнів, які щодня ризикують життям заради нашої безпеки.
📌 Як допомогти, якщо не зможете прийти:
🔹 Monobank-банка:
https://send.monobank.ua/jar/7M1uVD7y7k
Номер картки: 5375 4112 1085 0272
🔹 ПриватБанк (конверт):
https://www.privat24.ua/send/g2323
Номер картки: 5168 7521 3592 0539
🔹 PayPal:
tymoshenko1.olga@gmail.com
Приходьте з родиною, друзями та знайомими!
Разом ми можемо зробити важливу справу — підтримати наших воїнів у боротьбі за свободу та мир.