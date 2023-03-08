Тарас Копачівський з Тернопільщини повернувся з полону
Про велику радість повідомляють у Великогаївській громаді.
23-річний Тарас Копачівський із села Красівка повернувся з полону.
Востаннє хлопець виходив на зв’язок з рідними на початку червня 2022 року.
9 місяців героїчної витримки та мрії обійняти рідних і вчора, під час чергового обміну полоненими, Тарас нарешті повернувся на рідну землю.
Дякуємо за стійкість і міцність.
Вітаю батьків та усіх рідних з приємною звісткою. Віра та молитва роблять великі дива!
Віримо в нашу Перемогу!
Слава ЗСУ.