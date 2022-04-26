Тернополь — один из самых интересных и знаменитых городов Западной Украины. Он уникально сочетает в себе колоритные черты Галиции, Подолья и Волыни. Погода в Тернополе на 10 дней поможет спланировать посещение города и подготовиться к поездке по многочисленным местным достопримечательностям.

Климатические особенности Тернополя

Город расположен на Восточно-Европейской равнине, на одном из плато Подольской возвышенности. Это умеренный климатический пояс и зона с широколиственными лесами.

По этой территории несет свои воды река Серет. Самый крупный городской водоем расположен на ней и носит название Тернопольский пруд. Ранее здесь также была речка Рудка, но она практически полностью высохла в XX веке.

Для города характерен умеренно-континентальный климат с теплым влажным летом и мягкой зимой. Температура воздуха в среднем составляет от -5 °C зимой до +19 °C летом. В год выпадает около 600 мм осадков. Наивысший температурный показатель в городе был зафиксирован в 2007 г. — +38 °C. Ниже всего температура опускалась до -34 °С.

Погода в Тернополе на 14 дней поможет избежать неприятных сюрпризов и всегда быть готовым к любым климатическим условиям в городе.

Достопримечательности Тернополя

Самая известная достопримечательность города — замок, который служил не только для обороны от турок и татар в XVI–XVII веках, но и был резиденцией местных правителей. Это старейшее здание города, под которым расположена целая система подземелий.

Тернополь издавна был религиозным центром, поскольку здесь проживали представители разных конфессий: римо-католики, православные, греко-католики, иудеи и другие. Поэтому в городе сохранились старинные религиозные архитектурные сооружения.

Интересен Тернополь и своей городской архитектурой — узкими уютными улочками, сохранившими дух старины австрийскими домами, а также памятниками выдающимся людям, например, известной оперной певице Соломии Крушельницкой, и литературным персонажам («12-й стул», «Человек-невидимка» и др.).

Наконец, истинным украшением города является Тернопольский пруд — большой искусственный водоем, расположенный практически в центре города. Здесь работают два пляжа – «Дальний» и «Цыганка», а также курсирует несколько катеров. С 2017 года на пруду работает самый длинный в Украине аэрационный фонтан. Сегодня его протяженность составляет более 300 ​​метров.