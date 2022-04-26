10:10 | 26.04.2022
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині ввели деякі заборони щодо відключення електроенергії

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25 квітня на раді оборони Тернопільської області було прийнято рішення щодо заборони від електроенергії комунальних й державних підприємств критичної інфраструктури на період воєнного стану, а також дали задачу Укртелекому про заборону відключень всіх абонентів до закінчення війни. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. 

 – Для чого ми ввели цю заборону? Тому що є радіоточки, які сповіщають про повітряні тривоги в області, є зв’язок, який повинен бути забезпеченим на Тернопільщині постійно, – сказав Володимир Труш. 

Тижневик “Номер один”

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