На Тернопільщині ввели деякі заборони щодо відключення електроенергії

25 квітня на раді оборони Тернопільської області було прийнято рішення щодо заборони від електроенергії комунальних й державних підприємств критичної інфраструктури на період воєнного стану, а також дали задачу Укртелекому про заборону відключень всіх абонентів до закінчення війни. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

– Для чого ми ввели цю заборону? Тому що є радіоточки, які сповіщають про повітряні тривоги в області, є зв’язок, який повинен бути забезпеченим на Тернопільщині постійно, – сказав Володимир Труш.

Тижневик “Номер один”