Сергій Надал використовує ТЦК для боротьби з активістами?

Влада Тернополя вкотре демонструє, що не збирається терпіти жодної критики, особливо коли йдеться про журналістів, які викривають корупцію та зловживання. Останній випадок – примусова «бусифікація» журналіста Андрія Щесняка, відомого своїми викриттями щодо діяльності міського голови Сергія Надала.

Андрія Щесняка, який тривалий час вів журналістські розслідування про корупційні схеми мера, вчора затримали працівники ТЦК спільно з поліцією. Його зачинили у військкоматі, відібрали телефон і особисті речі, а також пред’явили документи про проходження ВЛК, які сам журналіст називає фальшивими, оскільки жодного медичного огляду він не проходив.

Важливо наголосити:

Щесняк не значився у розшуку.

Його не затримували за жодні адмінпорушення.

Він не отримував направлення на ВЛК у встановленому законом порядку.

Це не перший випадок вибіркової мобілізації у Тернополі. За дивним збігом обставин під «бусифікацію» потрапляють саме активісти, які відкрито критикують владу, а от наближені до мера особи, навіть цілком здорові чоловіки призовного віку, спокійно продовжують вести бізнес і уникати повісток.

Офіційна позиція ТЦК, що ситуація з Щесняком – це звичайний процес мобілізації, виглядає не більше, ніж ширмою для політичних репресій. Це не про захист країни, а про використання військової адміністрації як карального органу проти тих, хто насмілюється говорити правду.

Сергій Надал, який уже багато років руйнує Тернопіль, здається, вирішив, що може дозволити собі будь-що. Але він помиляється. У місті залишаються медіа та активісти, які продовжать боротьбу за правду. І рано чи пізно всі ті, хто прикривається патріотичними гаслами для власного збагачення, відповідатимуть за свої дії.

Нагадаємо, що служба в армії – це обов’язок кожного громадянина. Але коли цей обов’язок перетворюється на інструмент політичного тиску, це вже не патріотизм, а цинізм. І тернополяни це розуміють.

Тернопіль заслуговує на краще. І рано чи пізно місто звільниться від тих, хто його руйнує.

Іван Тернопільський