Тернопільщина втратила захисника Івана Сороку

Нараївська територіальна громада та Рекшинський старостинський округ із глибоким сумом сповіщають про втрату нашого земляка, уродженця села Стриганці – солдата Івана Васильовича Сороки, 1975 року народження. Він віддано служив у військовій частині А4748, захищаючи Україну.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і близьким. Нехай Господь дарує вам силу пережити цю тяжку втрату.

Прощання із захисником відбудеться 20 березня 2025 року о 11:30 на в’їзді до села Стриганці. Чин похорону розпочнеться о 12:00 на родинному обійсті.

Вічна пам’ять і слава Герою! Слава Україні!