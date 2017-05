У Тернополі відкрився Клуб ділових мамочок “club Best Mama”

День Матері тернопільські матусі святкували з користю у приємному колі. “club Best Mama” запросив жінок на бізнес-ланч із сімейним психологом Оленою Ксьондзик (м. Львів). За горнятком кави у кав’ярні-кондитерській «Колєжанка» відверто спілкувались про виховання діток та відносини у сім’ї, адже кожна мама прагне дати своїй дитині найкраще. Такий формат зустрічі дуже сподобався матусям, і засновниця “club Best Mama” Людмила Муринська обіцяла регулярно організовувати цікаві і корисні «матусині посиденьки».

Бізнес-ланч від “club Best Mama” пройшов швидко, і був насичений корисною інформацією. Основною темою розмови був характер дитини: що це таке, як він формується і що впливає на цей процес. Матусі, які відвідали захід дізнались багато корисної інформації від практикуючого психолога, отримали відповіді на свої запитання та мали можливість поспілкуватись і поділитись досвідом з іншими мамочками.

Вам цікаво дізнатись, про що була розмова? Ми розповімо про основні моменти, адже інформація була цікава та важлива для виховання діток та підтримки взаєморозуміння з близькими.

Що ж таке характер людини? Під впливом яких факторів він формується? Характер – це склад генетики і виховання, він пізнається в житті по поведінці людини. Генетично людина отримує основу характеру, а потім виховання формує його остаточно. У виховання дітей беруть участь тато і мама, і від того, наскільки була міцною основа сім’ї, залежить результат. Виховання – спільний проект. Молодим батькам бажано уважно придивлятись один до одного, навчитись домовлятись та «дивитись в одному напрямку» при вихованні дитини. Батькам також важливо прислухатись до дитини, пізнавати і її, і себе, адже кожен з нас має інший тип темпераменту та характер, відповідно, до кожного має бути індивідуальний підхід.

Порада від Олени Ксьондзик: Вивчаємо себе, розуміємо себе і через цю призму дивимось на дитину та шукаємо точки дотику!

В підлітковому віці особливо яскраво видно тип темпераменту і характер дитини. В процесі зустрічі мамочки розглянули і типи темпераменту, дізнались, що впливає на його формування, основні речі, які мають значення. Треба розуміти, що у кожного з нас «свій» темперамент, і лише делікатна мама знайде шлях до порозуміння з дитиною. Також треба вважати, що саме у підлітковому віці «вилізають» всі ті проблеми, які дитина отримала у малому віці, тому відповідальність батьків – правильно формувати стосунки з дитиною змалку. У підлітковому віці діти шукають себе і батьки часто відходять на другий план, з’являються труднощі у спілкуванні. Цей час краще передбачити та грамотно підготуватись.

А ще мамочки на бізнес-сніданку “club Best Mama” отримали досить цікаву формулу: Любов = Коріння + Крила. (Щоб виросли Крила, треба дати Коріння). При виховання дитини важливо думати: чи так я виховую дитину, щоб у свій час відпустити її у доросле життя? Та дати їй основу, теплі гарні стосунки у сім’ї. Адже часто діти виростають і навіть в дорослому віці є несамостійні та про них далі піклуються батьки.

Під час зустрічі було наведено багато прикладів із життя, деякі моменти розчулили до сліз. Але головне, що зрозуміли мамочки – батькам треба вчитись! Вчитись створити ідеальне середовище у сім’ї, залучати всіх у процес виховання. Бути батьками – це велика відповідальність і шалена праця.

І наостанок поділимось простим поясненням від Олена Ксьондзик, що таке характер і особистість: якщо порівняти нас з автомобілем, то характер – це технічні показники авто. Одні автомобілі мають велику потужність, більшу швидкість, інші мають менші показники. Особистість – це ціль, куди рухатись, наші цінності, вона веде людину до мети. І завжди є шанс врівноважити характер, якщо вдосконалюватись, працювати з особистістю. Наприклад, як на швидкому спортивному авто можна заїхати в провалля, і навпаки, на маленькому авто крок за кроком прибути до мети.

"club Best Mama"– це унікальний проект, який допомагає сучасній жінці бути турботливою мамою і дружиною вдома, професіоналом на роботі, хорошою подругою і повноцінним учасником культурного життя.

Спікер – Олена Ксьондзик (м.Львів), сімейний психолог, арт-терапевт, співзасновник центру особистісного розвитку "Ресурс", автор проекту для творчої молоді «Мистецтво сценічного виступу», співавтор курсу особистісного зростання для жінок «На крилах жіночності» та «Школи батьківської компетентності», дружина і мама трьох дітей.

