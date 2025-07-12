У Тернополі жінка випала з третього поверху

12 липня на вулиці Рєпіна в Тернополі сталася надзвичайна подія — з третього поверху багатоквартирного будинку випала жінка. Потерпіла приземлилася на прибудову, звідки не могла самостійно зійти через травми.

На місце оперативно прибули рятувальники. За допомогою спеціальних нош та рятувальної мотузки вони обережно спустили жінку та передали її медикам для подальшої госпіталізації.

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