Тернополяни добровільно віддали шахраям 80 000 гривень

У шахрайській схемі «Ваш син у поліції» потерпіли жителі обласного центру. Як результат, з кишень тернополян зникло більше 80 000 гривень.

Зі заявою до правоохоронців звернулась жителька Тернополя. Жінка повідомила, що до свекрухи зателефонував невідомий та представився працівником правоохоронних органів.

Чоловік повідомив, що її син вчинив злочин і йому загрожує кримінальна відповідальність. Псевдопрацівник розповів, що вихід зі ситуації є, але потрібно заплатити. Пенсіонерка погодилась та перерахувала через термінал на вказаний рахунок 3 000 гривень. Жінка зрозуміла, що потрапила на гачок аферистів, коли все розказала рідним.

Ще один факт шахрайства задокументували поліцейські. Схема аналогічна, але жертва інша. У даному випадку аферист розповів, що син жительки обласного центру вчинив ДТП в якому є потерпілі. Стурбована тернополянкаповідомила аферистові адресу проживання та домовились про час зустрічі. Кошти жителька обласного центру віддала в дворі багатоповерхівки. Шахрай забрав винагороду в сумі 2 500 американських доларів та пішов у невідомому напрямку. Згодом жінці зателефонував син та спростував всю інформацію, яку розповіли невідомі дещо раніше.