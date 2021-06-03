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На Чортківщині зник 14-річний підліток (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!
Поліцейські Чорткова оголосили в розшук підлітка з села Пастуше Білоусова Вадима Володимировича.

Хлопець 2007 року народження. Вчора близько 18:30 він покинув будинок сімейного типу в селі Пастуше. Про це йдеться у повідомленні поліції Тернопільської області.

Був одягнений в спортивну футболку сірого кольору, спортивні штани синього кольору з сірою смужкою та гумові капці рожевого кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про його місцезнаходження, телефонуйте за номером в Чорткові (03552) 2-12-45 або на лінію 102.

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