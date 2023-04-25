Тернопільщина в топі антирейтингу. Понад 14 тисяч чоловіків отримали дозвіл на виїзд за кордон через систему «Шлях»

За 11 місяців з початку повномасштабного вторгнення 96 442 чоловіків призовного віку отримали дозвіл на виїзд за кордон через систему «Шлях». З них 66 474 — успішно скористалися цим дозволом, а 9373 виїхали й не повернулися назад в Україну після спливу термінів.

Про це йдеться у попередньому звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання гуманітарної та іншої допомоги.

Найбільше випадків, коли чоловіки після отримання дозволу виїхали та не повернулися назад, зафіксували у Харківській, Тернопільській та Волинській областях.

Також прикордонники відмовили у виїзді 3178 чоловікам, які отримали дозвіл через систему «Шлях». Вони не змогли підтвердити мету свого виїзду.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради радить встановити заборону на виїзд військовозобов’язаних чоловіків у віці від 18 до 60 років за межі України та винятку для неї на рівні закону, а не постановою Кабінету міністрів.

Хто може отримати дозвіл на виїзд за кордон?

На час воєнного стану чоловікам 18-60 років заборонено виїжджати з України. Водночас є винятки, наприклад, виїхати можуть чоловіки, які самостійно виховують дитину або дітей до 18 років.

Окрім того, згідно з постановою уряду, право на виїзд мають: