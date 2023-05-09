Через два роки чоловік знайшов свій унікальний велосипед

Учора, близько 18-ї години, під час несення служби на вулиці Текстильній до патрульних звернувся чоловік, який повідомив, що виявив свій викрадений близько 2-х років тому велосипед. Зі слів заявника, на ньому рухається невідомий громадянин.

Інспектори негайно зупинили підозрілого чоловіка та запитали в нього, де він придбав велосипед. Останній повідомив, що придбав транспортний засіб через мережу Інтернет. Продавцем був невідомий йому мешканець одного з районів Тернопільської області, який жодних правовстановлюючих документів на велосипед покупцю не надав.

Ймовірний власник впізнав свій велосипед, адже стверджував, що власноручно його реконструював. Тож, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, які вилучили транспортний засіб для подальшого з’ясування обставин цієї події.