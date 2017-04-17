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ТОП-10 великодніх кошиків креативних тернополян

Irena 468 Views Прокоментуй!

Як тернополяни підготувалися до зустрічі Празника Празників — Великодня, дивіться у нашій фотопідбірці із соцмереж.

№1 Кошик сім’ї фотографів з Тернополя — Ірини та Юрія Зелененьких. Рушничок hand-made Ірини, вишитий практично за тиждень до Великодня. Гарно ж!

№2 Оригінально уквітчаний кошик у сім`ї народного депутата з Тернополя — Романа та Оксани Заставних.


№3 У тернопільської їмості, письменниці Любові Бурак великодні смаколики цьогоріч були прикриті наддніпрянським рушником — подарунок від читачів.


№ 4 А такі милі кошики носила до церкви сім`я депутата Тернопільської міської ради Назара Зелінки.

№5 Фуд-блогер, журналістка з Тернополя Наталія Литвин приготувала такі інста-пасочки, які “назбирали” майже 6 тисяч лайків в Instagram.


№6 Великодній шедевр — паски від кулінара Тані Версти з Тернополя.


№7 Симпатичний кошик у @v.perunskiy.


№8 Кошик @ify_ternopil — вишукано!

№9 Великодній кошик по-сучасному — в тернополянки Ірини Нечай.

№10 Великодній кошик зблизька депутата Тернопільської міської ради Івана Сороколіта.

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