20-річна танцівниця з Тернополя Мар’яна Кулик продала лікарням реактиви на понад 4 млн грн

За кілька місяців Мар’яна Кулик змогла укласти майже 70 угод з комунальними лікарнями і медичними центрами Тернопільщини на постачання лабораторних реактивів на загальну суму понад 4 млн. грн. Як виявили «Наші гроші. Львів», усі ці угоди 20-річна підприємиця, яка працює тренеркою в танцювальній студії, уклала без тендерів і без належного оформлення КВЕДів.

Мар’яна Кулик зареєструвалася підприємцем у липні 2022 року з єдиним кодом ведення економічної діяльності (КВЕД) «надання послуг перукарнями та салонами краси». На той момент вона працювала працювала майстринею манікюру в тернопільському салоні краси «Solo and Sofi», тому отримання такого КВЕДу було цілком логічним.

Проте уже з жовтня Мар’яна Кулик почала укладати прямі угоди з лікарнями Тернопільщини на постачання медичних засобів – переважно лабораторних реактивів.

За якийсь час вона звільнилася з салону краси. «Мар’яна звільнилася, місяців чотири вона вже не працює, – повідомили там НГЛ. – Вона змінила напрямок роботи і не робить більше манікюр. Вона пішла у танці».

Ми справді знайшли Мар’яну у танцювальному клубі «T.S. dance studio». Тут вона вчить контемпу, проводить тренування зі стретчингу та ранкової гімнастики для вікової групи 16+. У клубі нам розказали, що абонемент на будь-який напрямок, який веде Мар’яна Кулик, коштує 600 грн на місяць.

При цьому Мар’яна Кулик формально демонструє неабиякі успіхи в бізнесі – вона встигла укласти вже 67 прямих угод майже на 4,1 млн грн. Спочатку суми договорів були незначними – до 100 тис. грн. Але з квітня цього року вона почала отримувати серйозніші замовлення – на 470 тис. грн від міської комунальної лікарні №3 у Тернополі, на 700 тис. грн від Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру, на 1,5 млн грн від центральної лікарні Збаража.

При цьому на момент укладення всіх цих угод Мар’яна Кулик мала все той же єдиний КВЕД «надання послуг перукарнями та салонами краси», про це свідчать дані держреєстру.

У розмові з НГЛ підприємиця заявила, що це не так. «Я переоформила КВЕД, не може бути! – здивувалася вона. – Я зробила це ще минулого року у жовтні чи листопаді, якщо не помиляюся».

За день після цієї розмови Мар’яна Кулик надіслала НГЛ витяг з реєстру платників податків, де основною, серед інших 11 видів діяльності, вказана «оптова торгівля фармацевтичними товарами», і виданий нібито у жовтні минулого року Головним управлінням ДПС у Тернопільській області.

Проте це ж управління у відповіді на запит НГЛ вказало, що на момент підписання найбільших угод, тобто до 1 травня 2023 року включно, ФОП Кулик Мар’яна Михайлівна мала лише один зареєстрований вид діяльності і це «надання послуг перукарнями та салонами краси».

Насправді внести будь-які зміни у реєстрацію ФОП, у тому числі щодо видів економічної діяльності, можна за 10 хв у додатку «Дія», а у держреєстрі ці зміни відобразяться вже за добу. Саме стільки часу знадобилося Мар’яні Кулик для того, аби надіслати НГЛ витяг, на якому, так виглядає, вона змінила дату.

Коментарі представників центральної лікарні Збаража і тернопільської комунальної лікарні №3, які мали б перевіряти документи підрядників перед укладенням угод, отримати не вдалося.

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