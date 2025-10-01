Висота — як 8 поверхів, всередині — 200 тонн вогню: рятувальники приборкали стихію в Острові
У селі Острів рятувальники ліквідували масштабну пожежу зерносушарки з 200 тоннами соняшнику
🔥 Цієї ночі вогнеборці зіткнулися з одним із найскладніших викликів — масштабною пожежею у зерносушарці в селі Острів.
Сигнал про займання надійшов до рятувальників о 01:51. Коли перші підрозділи прибули на місце, ситуація була надзвичайно складною:
- горіла зерносушарка площею 100 кв. м;
- висота споруди сягала 25 метрів (приблизно як 8-поверховий будинок);
- всередині перебувало 200 тонн насіння соняшнику;
- поруч розташовувалися інші зерносушарки, які також перебували під загрозою займання.
Для боротьби з полум’ям залучили 32 рятувальники та 9 одиниць техніки, а також пожежний потяг, який допомагав подавати воду на значну висоту.
Завдяки злагодженим та професійним діям вогнеборців, уже о 04:45 пожежу вдалося локалізувати, а згодом — повністю ліквідувати.
✅ Рятувальники не допустили поширення вогню на сусідні об’єкти та врятували від знищення інше майно.
💪 Це була справжня битва з вогнем, яку герої у пожежних касках виграли завдяки своїй майстерності, мужності та самовідданості.
Дякуємо рятувальникам за титанічну працю та відвагу!