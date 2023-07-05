Стало відомо, де служили затримані на хабарі колишні заступники Труша – Дем’янчук та Гайдук

26 червня 2023 року Ігоря Гайдука та Ігора Дем’янчука, колишніх заступників голови ТОВА Володимира Труша затримали на хабарі у розмірі 2,4 млн грн працівники НАБУ.

Тоді, голова ТОВА Володимир Труш заявив, що його два заступники звільнені з обласної військової адміністрації у березні та служать у ЗСУ.

Та затримували чиновників вдома у тапочках та майках і спортивних штанах.

То де ж таки воювали чи досі служать Гайдук та Дем’янчук, командування військової частини А7033 відповіло на інформаційний запит Суспільного.

У відповіді на інформаційний запит Суспільного командир військової частини А7033 Євген Фоменко повідомив, що старший лейтенант Ігор Володимирович Гайдук призваний до лав ЗСУ по мобілізації 22 березня 2023 року Чортківським РТЦК та СП та проходив службу у військовій частині А7167 із 25 березня 2023 року на посаді офіцера групи персоналу.

“Наказом начальника регіонального управління Сил територіальної оборони “Захід” від 17.06.2023 року звільнений з військової служби у запас за сімейними обставинами на підставі пункту другого частини четвертої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, – йдеться у документі.

Старший лейтенант Ігор Романович Дем’янчук призваний до лав ЗСУ по мобілізації 21 березня 2023 року Тернопільським ОМТЦК та СП та проходив службу у військовій частині А7167 із 25 березня 2023 року на посаді начальника групи цивільно-військового співробітництва.

“Із 24.05.2023 року перебував на лікуванні в Тернопільській обласній клінічній лікарні та за рішенням військово-лікарської комісії від 12.06.2023 року перебуває у відпустці за станом здоров’я по теперішній час”.

Також у відповіді йдеться, що старший лейтенант Ігор Дем’янчук не звільнений з лав ЗСУ, оскільки військовослужбовець може бути звільнений з військової служби під час воєнного стану, на підставі підпункту “B” пункту другого частини четвертої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”(у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання).

Військова частина А7167 виконувала бойові завдання безпосередньо в районі ведення бойових дій, каже Євген Фоменко.

За його словами, інформація стосовно того, чи звільнялися ці військовослужбовці із попередніх місць роботи та чи зберігаються за ними попередні місця роботи, у військовій частині А7167 відсутня.