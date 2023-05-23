Як вибрати б/в iPhone: особливості

Обсяг продажів вживаних айфонів в Україні зростає з кожним роком. І справа не лише у високій вартості нових смартфонів «яблучного» бренду. Висока популярність iPhone пояснюється високою якістю складання телефонів, тривалою технічною підтримкою і функціональністю. Всі ці фактори дозволяють гаджетам зберігати актуальність тривалий час, що вигідно відрізняє їх навіть від нових смартфонів інших брендів. Оцінити вибір б/в айфонів можна в інтернет-магазині AppTown https://apptown.com.ua/. Ми своєю чергою розповімо, як не помилитися при покупці.

Критерії вибору вживаних iPhone

Якщо ви хочете купити айфон б/в, то при виборі варто звертати увагу на такі нюанси:

наявність видимих дефектів – якщо присутні сколи, подряпини та вм’ятини, це може говорити про падіння та удари гаджета;

стан акумулятора – максимальна ємність батареї не повинна бути нижчою за 80%;

рік випуску – чим новіший айфон, тим більше можливостей він може запропонувати;

вартість – залежить від багатьох факторів, включаючи стан, покоління та технічні характеристики гаджета.

Що стосується продуктивності, на неї впливає безліч показників, включаючи процесор, обсяг оперативної та вбудованої пам’яті. Також звертайте увагу на систему камер та технологію дисплея, від яких залежатиме комфорт експлуатації смартфона.

Чому варто вибрати AppTown?

У мережі магазинів AppTown ви знайдете широкий вибір вживаних айфонів в ідеальному стані. Вся техніка ретельно діагностується перед надходженням у продаж, що дозволяє компанії надавати гарантію на її використання. Також клієнти інтернет-магазину можуть скористатися послугою Trade-in. Вона передбачає обмін старої техніки Apple на нові аксесуари з невеликою доплатою.

Крім iPhone, до асортименту AppTown входить інша техніка Apple, а також аксесуари до неї. Також ви зможете замовити ігрові приставки, пристрої бренду Dyson та павербанки. Вся техніка, яку представлено у магазині, обслуговується у фірмовому сервісному центрі. Придбати товар можна в одній зі стаціонарних точок продажу або зробивши віддалене замовлення з доставленням в будь-який регіон України.