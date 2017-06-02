Тернопільський мер Сергій Надал став на захист хабарника, якого сьогодні затримала СБУ, заявляють “автомайданівці”
Як стало відомо «Автомайдану» із власних джерел, після сьогоднішнього затримання поліцейського із Управління захисту економіки на хабарі у розмірі 500 доларів , міський голова Тернополя Сергій Надал і начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної роботи Петро Гукалюк тиснуть на заявника, аби той забрав заяву. Начальнику управління муніципальної поліції Ігореві Максиміву (саме він є заявником) погрожують і обіцяють звільнити із займаної посади. Просимо начальника ГУ НП в Тернопільській області Олександра Богомола втрутитися у ситуацію, – йдеться у заяві активістів.
Нагадаємо, сьогодні на вулиці Чорновола у Тернополі під час отримання 200-т доларів неправомірної вигоди працівники СБУ затримали працівника Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Усього він вимагав у посадовця з муніципальної поліції 500 доларів за непритягнення до адмінвідповідальності за помилку в е-декларації. Заявник готовий був відповідати за це, а не давати хабар.
Під час затримання у поліцейського розігрався «синдром Насірова», його госпіталізували прямо у наручниках.