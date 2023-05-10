Сергій Надал створив фейковий сайт, щоб виправдатися за дорогі покупки доньки?

У Тернополі зловмисники створили клон сторінки іннтернет-видання Politerno і запустили фейк про “викриття ботоферми”, яка нібито працювала проти міського голови.

Ось це посилання на клон-сторінку: https://politerno.website/

Справжній домен Politerno – https://politerno.com.ua/

Інформація, розповсюджена через клон – брехлива, так як ботоферму СБУ справді викрила, але російську, вона працювала проти нашої країни і до інформаційних атак на Сергія Надала жодного відношення не мала. Зловмисники використали дані та фотографію зі справжньої спецоперації кібер-відділу СБУ.

Судячи зі всього, автори злочинного задуму намагалися податати інформацію про особняк доньки міського голови у Маямі, щодо якого ми проводили журналістське розслідування, як неправдиву. Зокрема, так у “зліпленому” клоні й зазначається: “Останньою їхнею “ціллю” (викритої СБУ ботоферми – ред.) став міський голова Тернополя, зокрема фейкова інформація про його премії та фейк про вілу в Маямі”.

До речі, фейковий матеріал злочинці поставили на рекламу, яку проплатили теж зі сторінки-клона фейсбук-спільноти “Тернопіль сьогодні”.

З приводу зазначеного редакція Politerno знаходиться у комунікації з працівниками СБУ.