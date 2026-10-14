Єдиний меморіал під загрозою! На «Пантеоні Героїв» у Тернополі готують фундамент під індивідуальний пам’ятник

На Микулинецькому кладовищі в Тернополі почали встановлювати індивідуальний пам’ятник на могилі загиблого військового Віталія Стадника. На місці вже готують все для заливання фундаменту. Так багаторічний конфлікт довкола «Пантеону Героїв», де передбачені однотипні надгробки, перейшов до нового етапу.

Історія триває з осені 2023 року. Тоді родина Стадників вирішила встановити на могилі військового індивідуальний пам’ятник. Комунальне підприємство «Ритуальна служба» демонтувало конструкцію, посилаючись на правила облаштування меморіалу. Відтоді між родиною та комунальниками тривали судові процеси.

Концепція «Пантеону Героїв» передбачає єдиний вигляд надгробків. Її прихильники наголошують на спільному меморіальному просторі, де полеглі захисники вшановані без поділу за статусом чи можливостями їхніх родин. Натомість родина Віталія Стадника наполягала на праві встановити пам’ятник за індивідуальним замовленням.

У результаті справу розглянула Велика палата Верховного Суду. 13 березня 2026 року він зобов’язав «Ритуальну службу» надати Олегу Стаднику точні відомості про місце та розміри ділянки поховання, а також не перешкоджати родині встановлювати індивідуальну намогильну споруду в межах виділеної ділянки.

12 жовтня державна виконавиця постановила залучити поліцію для охорони громадського порядку під час виконавчих дій, які були заплановані на 13 жовтня. Як повідомила «Погляд» Дарця Веретюк, в цей же день на могилі розпочали підготовку до заливання фундаменту.

Спільний меморіал чи право на індивідуальний пам’ятник?

Ця історія виходить за межі суперечки про матеріал або форму надгробка. Вона порушує питання, як поєднати право конкретної родини на власне бачення вшанування загиблого з ідеєю спільного меморіалу для всіх полеглих військових.

Для одних родин однакові надгробки — це символ рівності захисників і спільної пам’яті. Для інших індивідуальний пам’ятник — спосіб увічнити особистість близької людини. Однак рішення, яке стосується однієї могили, неминуче впливає на сприйняття всього меморіального простору.

Верховний Суд зобов’язав комунальне підприємство не перешкоджати встановленню індивідуального пам’ятника. Водночас саме судове рішення не скасовує суспільної дискусії про те, яким має бути «Пантеон Героїв» і як врахувати інтереси всіх родин, які втратили близьких на війні.

«Перемога забаганок і грошей над суспільним інтересом»

Дарця Веретюк, яка брала участь у формуванні концепції «Пантеону Героїв», вважає, що після початку встановлення індивідуального пам’ятника говорити про спільне рішення вже немає сенсу.

«Зрозуміло, що про жодне спільне рішення мова не йде, адже виконується воля однієї сімʼї на противагу всій громаді міста. Це перемога індивідуальної забаганки над суспільною історичною памʼяттю», — зазначила Дарця Веретюк.

Таким чином, попри багаторічну дискусію про єдиний вигляд меморіалу та судові процеси, на могилі Віталія Стадника почали облаштовувати індивідуальний пам’ятник. Для прихильників спільної концепції «Пантеону Героїв» це означає, що принцип єдиного меморіального простору поступається індивідуальному рішенню однієї родини.