Тернопільська хореографиня Анна Чорна рятує захисників на фронті

Анна Чорна, молода дівчина, яку ми зустріли у перший день повномасштабного наступу росіян, на вході у міський терцентр, з наплічником в руках.

На питання «Куди?», відповіла – «До своїх!»

Своїми їй були артилеристи, з якими служила з 2017 року, опанувавши спеціальність бойового медика після закінчення курсу тактичної медицини.

Отже, це був другий захід до своїх, з якими вона зараз виконує бойові завдання на визначених напрямках.

А в цивільному житті Аня викладає хореографію в Тернопільський класичній гімназії.

– Я трішки сумую за дітьми, робота з ними приносить задоволення і дає натхнення, але бути саме тут і саме зараз – це моє головне завдання, усе решта ми надолужимо після перемоги, – каже старший бойовий медик Анна Чорна.

– А ще, я тренер з плавання, тому добра фізична форма на війні мені допомагає, – продовжує Анна.

Тож молода, енергійна, самовіддана дівчина, вже понад рік не скидає військову форму, удосконалює свої навички такмеда, щоб у будь – яку мить бути готовою допомогти побратимам, надаючи їм медичну допомогу. Тернопільський обласний ТЦК СП