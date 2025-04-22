Назвали імена ймовірних кандидатів на папський престол

Після смерті Папи Римського Франциска ЗМІ назвали імена дев’яти ймовірних претендентів на папський престол.

Зокрема, серед ймовірних кандидатів – французький архиєпископ Жан-Марк Авелін. За даними агенції, 66-річного Авеліна у певних католицьких колах називають Іваном XXIV. Він відомий своєю ідейною близькістю до Франциска, особливо у питаннях імміграції та відносин із мусульманським світом. Архиєпископ має докторський ступінь із теології та ступінь із філософії. У разі обрання він стане першим французьким Папою з XIV століття і наймолодшим понтифіком з часів Івана Павла ІІ. Однак Авелін розуміє, але не говорить італійською.

Наступним ймовірним кандидатом вважається 72-річний угорський кардинал Петер Ерде. Зазначається, що Ерде, якого вважали піонером нової євангелізації, спрямованої на відродження католицької віри у секулярних розвинених країнах, був серед претендентів на Святий престол на конклаві у 2013 році. У віці 40 років він став єпископом, а у 51 рік – кардиналом, ставши наймолодшим членом Колегії кардиналів. Ерде володіє італійською, а також німецькою, французькою, іспанською та російською мовами.

Розглядається також кандидатура 68-річного кардинала Маріо Грека – мальтійського генерального секретаря Синоду Єпископів. На цю посаду його призначив Франциск. Грек, якого спершу вважали консерватором, з роками став прибічником реформ Франциска у Католицькій церкві.

Окрім того, серед можливих кандидатів – 79-річний кардинал Хуан Хосе Омелла з Барселони. Як розповіли у виданні, Омелла веде скромне життя, присвятивши церковну кар’єру пастирській опіці, сприянню соціальній справедливості та втіленню милосердного та інклюзивного бачення католицизму. Омелла є колишнім президентом Конференції єпископів Іспанії. У 2023 році Франциск запросив його до свого кабінету з дев’яти кардиналів, які консультували його у питаннях управління.

Ще одним претендентом на папський престол є 70-річний кардинал П’єтро Паролін, який обіймав посаду державного секретаря Ватикану із 2013 року, коли обрали Папу Франциска. Пароліна описують як м’яку і доброзичливу людину. Він володіє кількома мовами.

Наступного претендента на папство, кардинала Луїса Антоніо Гокіма Тагле з Філіппін, часто називають “азійським Франциском”. Тагле вільно володіє італійською та англійською мовами. “Теоретично 67-річний Тагле має усі підстави для того, аби претендувати на роль Папи Римського”, – йдеться в матеріалі.

Серед претендентів також – 72-річний американський кардинал Джозеф Тобін із Нью-Джерсі, який вільно розмовляє італійською, іспанською, французькою та португальською мовами. Він має досвід служби у Ватикані та на керівних посадах в американській церкві. Раніше Тобін заявляв, що лікується від алкогольної залежності.

Водночас серед можливих кандидатів називають 76-річного кардинала Аітера Кодво Аппіо Турксона з Гани – офіційного представника Ватикану. Турксон навчався у Гані та Нью-Йорку. Папа Іван Павло ІІ призначив його першим кардиналом в історії західноафриканської країни, а його наступник Бенедикт зробив Турксона головою Папської ради “Справедливість і мир”.

Одним із претендентів вважається 69-річний італійський кардинал Маттео Зуппі, відомий як “вуличний священик”, який опікується мігрантами і бідними. Останнім часом Зуппі дедалі більше займався дипломатією як папський посланець із питань війни Росії проти України, зосереджуючись на зусиллях із повернення депортованих Росією українських дітей.

66-річний французький архиєпископ Жан-Марк Авелін;

72-річний угорський кардинал Петер Ерде;

68-річний мальтійський кардинал Маріо Грек;

79-річний кардинал Хуан Хосе Омелла з Барселони;

70-річний кардинал П’єтро Паролін;

67-річний кардинал Луїс Антоніо Гокім Тагле з Філіппін;

72-річний американський кардинал Джозеф Тобін;

76-річний кардинал Аітер Кодво Аппіо Турксон з Гани;

69-річний італійський кардинал Маттео Зуппі.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у 88-річному віці. За кілька місяців до смерті, 14 лютого 2025 року, понтифік був госпіталізований через бронхіт, який згодом переріс у двосторонню пневмонію.

На початку березня Ватикан повідомив, що стан Папи Франциска стабілізувався, а вже 23 березня його виписали. При цьому повідомлялось, що у лікарні він був настільки близький до смерті, що медики навіть обговорювали можливість припинити його лікування.

7 квітня Папа Римський Франциск вперше після того, як його 23 березня виписали з лікарні, взяв участь у публічних заходах на площі Святого Петра у Ватикані.

Джерело: Reuters