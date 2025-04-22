Скутерист залишив пораненого товариша після ДТП на Тернопільщині

На дорогах Тернопільщини 21 квітня трапилось кілька аварій, основною причиною яких стало порушення правил дорожнього руху. Одне з найгучніших повідомлень надійшло з села Білокриниця Кременецького району.

О 17:50 водій скутера, рухаючись по дорозі, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Volvo V90. Після зіткнення він утік з місця події, залишивши на дорозі свого травмованого пасажира. За попередніми даними, останній отримав переломи і був госпіталізований.

На місце аварії виїхала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції. Правоохоронці встановили особу водія-втікача — ним виявився житель села Білокриниця, 2000 року народження. Наразі його місцеперебування з’ясовується. Ведуться слідчі дії.