Держава на фронті: Олександр Лотовський про зупинку донатів і корупційні проблеми волонтерства

Олександр Лотовський оголосив про припинення прийому донатів на підтримку фронту з 23 квітня 2025 року, пояснивши своє рішення низкою причин. В його повідомленні зазначено:

Стан здоров’я — Лотовський має пройти ряд обстежень та розпочати тривале лікування, що унеможливлює подальше оперативне ведення зборів та звітів. Відсутність підтримки від держави — Олександр зазначає, що уряд не надає волонтерам та їх організаціям чітких умов співпраці, що значно ускладнює процес допомоги фронту. Несправедливість зборів — він вказує на те, що військові на передовій не отримують належних премій, а автівки для фронту часто ремонтуються та закуповуються коштом самих військових. Лотовський підкреслює, що ці витрати повинні нести відповідні державні органи, а не цивільні волонтери. Корупція через волонтерство — він вважає, що без належної підтримки з боку держави, волонтери змушені закривати потреби армії власними силами, що в умовах корупції є неприязним та неприйнятним.

Він також повідомляє, що на картках та готівці залишилось 13 512,6 грн та 180,90 євро, які будуть спрямовані на завершення ремонту чергового автомобіля для фронту. Лотовський висловлює вдячність усім, хто долучався до зборів, але зазначає, що тепер його команда буде допомагати меншими обсягами, а інформації про допомогу буде значно менше.

Також у своєму повідомленні він закликає до більш активної участі держави у забезпеченні фронту, натякаючи на необхідність змін у підходах до фінансування та підтримки волонтерів.

В кінці він додає, що допомагати військовим не припиняє, але тепер це буде лише на рівні їх команди, а не на широкому рівні, як раніше.