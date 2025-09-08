«Радуйся, Пречиста, що весь світ Різдвом Своїм звеселила Ти».

Восьмого вересня свято Різдва Пресвятої Богородиці. Цього дня за народним календарем настає осінь. Різдво Пресвятої Богородиці одне з 12 найважливіших християнських свят.

ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ

В українських народних традиціях свято Різдва Пресвятої Богородиці належить до жіночих свят, жінку шанують як матір, продовжувачку роду і берегиню вогнища. Жiнки, в яких немає дiтей, справляли обiд i запрошували бiдних – «щоб молилися Богородицi за їхніх дiтей». Кажуть, що молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров’я та щастя дітей, на яких вони чекають, у цей день мають особливу силу.

Дівчата, які хотіли вийти заміж, на Другу Пречисту ворожили на судженого і вірили в прикмету: вмиєшся до світанку – до кінця року заміж вийдеш. І в те, що з ким будеш в цей день цілуватися – з тим все життя проживеш. На Другу Пречисту намагалися позбутися від старого одягу, вважаючи, що після цього свята починається новий період в житті.

Вважалося, що зібрані між Першою і Другою Пречистими приворотні трави мали особливу властивість привертати хлопця до дівчини (чоловіка до жінки) і навпаки.

АТЕЇСТИ НАЙБІЛЬШЕ ЗРУЙНУВАЛИ ФІГУР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Пресвята Богородиця була найбільш пошанована у нашому краї. Тому за часів комуністичної влади атеїсти найбільше знищили фігур Божої Матері. Вони нищили й церкви, названі на її честь. Так, жителів с. Антонівці, що на Шумщині, органи радянської влади вивезли і 1952 р. ліквідували сільську раду, а дерев’яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці, яка була збудована у 1795 р., підступно спалили в 1978 році.

У с. Зелена на Бучаччині є церква Різдва Пресвятої Богородиці (1867 р., дерев’яна, згоріла; 1886 р., кам’яна, розвалена у 1980-х рр., відновлена 1990 р.).

У Вишнівчику на Теребовлянщині церква під час німецько-радянської війни зазнала незначних ушкоджень, але радянська влада видала рішення розібрати церкву і з того каменю побудувати в с. Котузів стайні для худоби. Нині тут є церква Різдва Пресвятої Богородиці, яку у 1992 р. громада села переобладнала з костьолу (1871 р.). У храмі є Вишнівчицька чудотворна ікона.

ХРАМИ-ІМЕННИКИ ТА ВІДПУСТИ

У багатьох населених пунктах нашого краю цього дня святкуватимуть храмовий празник. Справді, церкви, названі на честь Різдва Пресвятої Богородиці, – унікальні. Так, в Улашківцях на Чортківщині є церква Різдва Божої Матері (1866 р.; монастирський храм в Улашківській обителі має з 2008 р. статус Папської базиліки – духовно споріднений з Папською базилікою Святої Марії Більшої в Римі. Тут зберігаються дві чудотворні ікони: Божої Матері та Предтечі Івана Хрестителя, а також його мощі, частина Чесного і Животворящого Хреста Господнього). Монастир і парафія мають статус відпустового місця. Є монастир Різдва Пресвятої Богородиці і в Тернополі (1994 р., францисканців східного обряду).

У Вовківцях на Борщівщині у 1724 р. збудовано дерев’яну церкву св. Архістратига Михаїла, яку освятили у 1727 році. Отці Василіяни перенесли у храм ікону Пресвятої Богородиці, яка є тут і донині, вважається чудотворною. Саме на її честь у Вовківцях щороку відбувається відпуст Співстраждання Пресвятої Богородиці на десяту п’ятницю, затверджений у Римі. Сьогодні на місці дерев’яного храму збудовано мурований храм Різдва Пресвятої Богородиці. Відпуст у Вовківцях затверджено як єпархіальний, тут щороку на Різдво Богородиці відбуваються відпусти до Вовковецької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці.

Нині одними із найстаріших є церкви у с. Соснів на Теребовлянщині, храм споруджено ще у 1628 році, у с. Сураж на Шумщині, храм спорудили у 1730 р., на Лановеччині: Борщівці – 1753 р., Ванжулові – 1750 рік.

«МАНДРУЮЧІ» І ХРАМИ ІЗ ЦІЛЮЩИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

У Смиківцях є церква Різдва Пречистої Богородиці (1894 р., кам’яна; добудована 1915 р.) з однойменною капличкою поблизу джерела – гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення (2004 р.). Звідки беруть воду тисячі тернополян. Храм Різдва Пресвятої Богородиці, якому уже понад 120 років, з каплицею та джерелом є також і у с. Ступки Тернопільського району.

У селі Чорнокінецька Воля, що на Чортківщині, стару дерев’яну церкву у 1763 р. перевезли із містечка Скала-Подільська, у 1928 р. храм добудували. У 2004 р. збудували та освятили новий кам’яний храм.

У с. Гуштин на Борщівщині церкву спорудили з дерев’яних карпатських колод. У 1929 р. її закупили в розібраному вигляді у Закарпатті і майже 2 роки перевозили підводами. У 1934 р. храм освятили. 1988–1989 рр. церкву з обох боків добудували. У 2000 р. храм реставрували після пожежі. 2014 р. завершили будівництво нової мурованої церкви.

У с. Синьків була дерев’яна церква Різдва Пресвятої Богородиці (так звана «Селянська»; 18 ст., відновлена 1882 р.; знищили комуністи у 1970-х рр.; її, за легендою, принесла вода під час повені Дністра). Нині у селі є церква Перенесення Мощей св. Миколая (1883 р., кам’яна).

У с. Мишківці на Збаражчині є церква Різдва Пресвятої Богородиці (1905 р., дерев’яна; придбана і перевезена із с. Залісці). У с. Сировари на Зборівщині є церква Різдва Пресвятої Богородиці (1888 р., перенесена зі с. Яцківці; добудована 1996 р.).

Існує багато легенд, переказів, як Богородиця захистила від ворогів українські міста і села.

Вона є втіхою для знедолених, розрадою для заплаканих матерів і натхненням для тих, хто бореться за правду.

Тож хай Богородиця оберігає ваш дім та всю нашу країну, захищаючи мирне небо, оберігаючи наших воїнів та всіх українців!

На фото: у кафедральному соборі Різдва Христового м. Тернополя на свято Різдва Пресвятої Богородиці у 2024 р.

Віктор Уніят