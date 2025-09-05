САП вимагає стягнути з Людмили Марченко активи на 8,2 млн грн через корупційні статки

Центр Протидії Корупції повідомляє, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов про стягнення активів на 8,2 млн грн з народної депутатки від “Слуги Народу” Людмили Марченко, яку раніше пов’язували з інцидентом, коли вона намагалася викидати гроші через паркан під час візиту детективів НАБУ.

САП звернулася до суду з вимогою стягнути активи, які Марченко набувала в період 2021–2023 років. Зокрема, прокуратура вимагає стягнути майно, яке включає:

5 квартир;

майнові права на ще одну квартиру;

автомобіль Toyota Land Cruiser.

Відзначається, що для того, аби приховати набуті активи, ці об’єкти були оформлені на батька Марченко та співмешканку її брата.

Аналіз майнового стану народної депутатки та її родичів вказує на те, що отримати таке майно за рахунок законних доходів було б нереально. Тому прокурор САП подав позов про визнання цих активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Цікаво, що нещодавно Людмила Марченко голосувала за законопроєкт, що пропонував обмежити доступ до реєстрів нерухомості, що викликало підозри щодо її власних інтересів у цьому питанні. Крім того, вона підтримала ініціативу, яка передбачала ліквідацію НАБУ і САП, що також викликало велику кількість запитань стосовно її намірів.

Це ще один приклад боротьби з корупцією в рядах високопосадовців, і найближчим часом вирішення цієї справи може мати серйозні наслідки для політичної кар’єри Людмили Марченко.