Не поділив дружину – підпалив машину:  сімейна драма на Тернопільщині

У Мельниці-Подільській на Борщівщині спалахнув автомобіль тернополянина, який приїхав відпочити на дачі. Як з’ясували правоохоронці, підпал вчинив місцевий житель, приревнувавши сусіда до своєї дружини.

Про займання повідомив очевидць. На місце події одразу виїхали рятувальники та поліцейські. Під час з’ясування обставин виявилося, що напередодні між власником авто та його сусідом сталася суперечка. 52-річний чоловік відкрито погрожував розправою через ревнощі до своєї дружини.

Поліцейські оперативно розшукали зловмисника. У нього при собі була каністра з пальним. Чоловік намагався відвести від себе підозру, запевняючи, що бензин потрібен йому для роботи з бензокосою.

За фактом умисного підпалу автомобіля розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Палію загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.