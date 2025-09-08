Тернопільщина втратила захисника Сергія Ніколайчука

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що помер у стаціонарі КНП «Кременецька опорна лікарня» під час перебування у реабілітаційній відпустці у зв’язку із пораненням, старший стрілець-оператор І єгерського відділення 2 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону, старший солдат, житель с. Великі Бережці, НІКОЛАЙЧУК Сергій Степанович, 1969 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Зустріч Героя сьогодні, 08 вересня 2025 року (понеділок):

о 12:30 год. зустріч та прощання на Майдані Волі.

Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому с. Великі Бережці, де відбудеться літія.

Похорон захисника відбудеться таким чином:

09 вересня (вівторок) о 12.30 год. в родинному домі, опісля чин похорону відбудеться в Свято-Юрієвський Храм села Вірля.

Поховання відбудеться на кладовищі в селі Великі Бережці.

Прохання гідно зустріти та вшанувати Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України 🇺🇦

