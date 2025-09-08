росія здійснила атаку на українську енергосистему. Частина Київщини без електрики

Сьогодні, 7 вересня, Трипільська ТЕС на Київщині зазнала потужних ударів з боку російських дронів. Відомо, що всі БПЛА, які перебували в регіоні, зліталися до цієї електростанції. Місцеві жителі повідомляли про різкі стрибки напруги та масштабні перебої з електропостачанням, зокрема і в деяких районах Києва.

Під час масованого обстрілу російські війська поцілили в один з об’єктів теплової генерації на Київщині, що спричинило серйозні проблеми з енергопостачанням. Метою атак є ще більше ускладнити умови для мирного населення України, залишити без світла та тепла домівки, лікарні, дитячі садки та школи. За повідомленням Міненерго, об’єкти енергогенерації, системи передачі та розподілу електроенергії, а також газова інфраструктура не є військовими цілями. Росія свідомо спрямовує удари по цивільній інфраструктурі.

На даний момент рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації ситуації та відновлення енергопостачання. Міненерго зазначає, що у разі змін у енергопостачанні буде надано додаткову інформацію. Важливо слідкувати за офіційними повідомленнями для отримання актуальних даних.