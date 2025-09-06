Тернопільщина втратила Василя Гульки – Героя, який два роки провів у полоні

05 вересня сумна новина сколихнула селище Великі Бірки, раптово перестало битися серце нашого односельчанина, полоненого учасника бойових дій в АТО нашого воїна – Василя ГУЛЬКИ. Повідомляють у селищній раді.

Василь Гулька (19.08.1984)– боєць, що пережив пекло будучи в полоні, і, напевне, в нашому селищі немає людини, яка не знає його імені. Кожен з нас вдячний Богові, що дав йому сили все перетерпіти, а матері і рідним його дочекатися.

12 листопада 2015 року під час виконання бойового завдання Василь потрапив у полон на околиці села Піщевик Волноваського району на Донеччині. В полоні перебував більше двох років. Ці два роки були пеклом не тільки для нього, але і для його рідних. Куди тільки не зверталася його матір Зіновія щоб звільнити сина з полону… І напередодні Нового року 27 грудня 2017 року відбулося довгоочікуване звільнення українських заручників за яким спостерігала вся країна, серед звільнених був і наш Василь.

Полон залишив свій жахливий відбиток у житті та здоров’ї Василя, проте він продовжував нести службу незважаючи на інвалідність отриману внаслідок війни, а 2 місяці тому, залишив військову службу.

Василь був нагороджений орденом ”Сталевий хрест непереможних”, медаллю ”Ветеран війни” та ”За участь в АТО” .

У Василя залишилася дружина Галина, дві доньки Анна та Марія, матір Зіновія, дві сестри Ірина та Софія.

Щиро співчуваємо рідним Воїна Василя.

Світла і Вічна пам‘ять нашому односельчанину.

⚜️Панахида за померлим відбудеться 06 вересня о 20:00 год., в будинку померлого ( вул.Грушевського 36).

⚜️Чин похорону відбудеться в неділю, 07 вересня травня о 15:00 год., в церкві вмч. Параскевії П’ятниці, опісля тіло Василя Гульки буде поховано на ”Алеї слави” в селищі Великі Бірки.