“Прощення і примирення”: Церемонія перепоховання на Тернопільщині як символ діалогу між Україною та Польщею

У Тернопільській області відбулася важлива церемонія перепоховання 42 останків, ексгумованих на території колишнього села Пужники. Цей захід став частиною процесу примирення між Україною та Польщею, зокрема в контексті складних сторінок історії двох країн часів Другої світової війни.

Церемонія, яка відбулася за участю представників української та польської влади, громадських діячів та істориків, стала знаковою подією у продовженні важливого діалогу між двома країнами. Серед учасників заходу були Маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська, т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна, заступник Міністра закордонних справ Олександр Міщенко, а також багато інших високопосадовців.

Олена Кондратюк, народна депутатка України, підкреслила важливість цього кроку, зазначивши, що навіть під час війни Україна пішла на важливі гуманістичні кроки, дозволивши проведення ексгумаційних робіт. Вона також наголосила на важливості цього діалогу для подальшого примирення двох народів і згадала про серйозні кроки на шляху до примирення, такі як спільні молитви та відкриті листи про прощення.

Кондратюк звернула увагу на необхідність створення конструктивного діалогу між істориками України та Польщі, щоб оцінки трагедії Волині були зроблені на науковому рівні. Вона також підтримала ініціативу відновлення роботи спільного Форуму істориків обох країн.

“Не існує справедливості без прощення, а співпраці – без взаємної відвертості”, – зазначила депутатка, цитуючи Папу Римського Івана Павла II.

Церемонія перепоховання в Пужниках стала символом спільної волі до примирення, що допомагає зміцнювати дружні відносини між Україною та Польщею, незважаючи на складні моменти в їхній історії. Продовження пошуково-ексгумаційних робіт на території Польщі, зокрема в селі Юречково на околицях Перемишля, також є важливим кроком до встановлення справедливості та вшанування пам’яті жертв, що загинули внаслідок трагічних подій минулого століття.

“Наше краще спільне майбутнє – це мир, безпека та співпраця в європейській родині”, – завершила свій виступ Олена Кондратюк, наголосивши на важливості збереження пам’яті про спільні трагедії та руху вперед без політизації історичних ранок.