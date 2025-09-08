ДТП у Тернополі: п’яний водій наїхав на жінку на пішохідному переході

6 вересня на проспекті Злуки в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 45-річна жінка. За попередніми даними, 51-річний водій автомобіля Nissan Almera, рухаючись у напрямку вулиці Коновальця, здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Потерпіла отримала численні травми та була госпіталізована. Виявилося, що водій був у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердили результати медичного огляду.

Поліція затримала водія відповідно до ст. 208 КПК. За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до трьох років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років. Триває розслідування, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.