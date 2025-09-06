Загинув понад рік тому, – Ангелом додому повертається Андрій Шумада з Тернопільщини

Підволочиська громада понесла важку втрату.

У боротьбі за незалежність і свободу України загинув наш земляк – солдат 31-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, житель села Хмелиська ШУМАДА Андрій Васильович (1987 р.н). Повідомляють у селищній раді.

Андрій віддав своє життя 10 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання на захист Батьківщини.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всій родині Героя.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України! 🙏