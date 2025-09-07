Масований удар росії: пошкодження Кабінету Міністрів, зруйновані будинки, загиблі і десятки постраждалих у Києві

З ночі триває ліквідація наслідків російських ударів: понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири – балістика. За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі.



У Києві руйнування звичайних житлових будинків. В одному з них розбиті перекриття між четвертим та восьмим поверхами. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей, з них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом лише у столиці десятки постраждалих, пошкоджена будівля Кабінету Міністрів – почалася пожежа на верхніх поверхах. Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торговельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Був приліт по багатоповерхівці в Одесі. Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби.



Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, – свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає.

