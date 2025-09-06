Erasmus+ у дії: Катерина Самець із ТНТУ розпочала навчання в Іспанії

Новий навчальний рік для студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя стартував із гарних новин – молодь все активніше відкриває для себе світ завдяки міжнародним освітнім програмам.

Цього разу яскравим прикладом став досвід студентки третього курсу спеціальності «Економіка» кафедри економічної кібернетики Катерини Самець, яка вирушила до Іспанії. Вона навчатиметься в одному з престижних університетів країни – Університеті Уельви – у межах програми академічної мобільності Erasmus+.

Перші дні за кордоном уже подарували дівчині нові враження: знайомство з культурою Іспанії, студентським середовищем та сучасними освітніми можливостями. Такий досвід – це не лише навчання в іншій країні, а й відкриття нових горизонтів, що обов’язково стане у пригоді в майбутній професійній діяльності.

У ТНТУ переконані: історія Катерини – чудове натхнення для інших студентів. Адже міжнародні програми відкриті для кожного, хто прагне знань і готовий зробити крок назустріч новим перспективам.

«Ми пишаємося нашими студентами, які сміливо приймають виклики і відкривають для себе світ. Erasmus+ – це не лише навчання, а й життєвий досвід, що змінює людину», – зазначають у ТНТУ.