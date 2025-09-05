«Титан» і кримінальні авторитети: хто стоїть за збройними «сходками» в Україні?

90-ті роки повертаються в Україну! Кадри схожі на зйомки фільму «300 спартанців по-українськи», але замість щитів та мечів – кортежі броньованих авто з озброєною охороною, пише “Аргументум”.

Що це?! Зльот «Тємщіків з Socar» на новому місці? Чийсь святковий день народження? Хлопці зібрались постріляти в тирі?

Або на наших очах відбувається перерозподіл впливу банд формувань та «сходняк авторитетів»? Новий порядок в Країні? Чи варто нам боятися? Що взагалі відбувається?

А відбувається те що «спалились»…

В ході розслідування журналістів та правоохоронних органів, було зʼясовано, що на цих кадрах помічена одна з автівок кортежу підполковника Головного управління розвідки Віктора Торкотюка з позивним «Титан».

Як стало відомо згодом, на цю «сходку» офіцер ГУР МО Титан приїхав не на встановлення домовленостей між особами які були помічені на відео.

Усі ці 300 спартанців є бойовим крилом офіцера. Який приїхав на «стрєлку» з Проросійськими авторитетами Кавказької національності «ворами в законі», які проживають в Україні та Європейських країнах.

Ця справа мала стати однією з найгучніших в країні, де представники влади протизаконно поводяться з тими – хто діє протизаконно…

Але побачивши кількість людей, яку за нашими джерелами офіцер з позивним «Титан» зібрав протягом години – кавказькі «авторитети» не наважились на протидію.

На кадрах в відео зрозуміло, що розійшлися усі без бійки та суперечок між особами. Постояли, постояли та й розійшлися.

Звичайно в колі авторитетів дії «кавказьких ворів» будуть виставлені, як слабкість. А слабкість в кримінальному світі – це втрата авторитету та ділянок впливу.

До сих пір не зрозуміло – чому влада не шукає більш дипломатичних можливостей врегулювання подібних конфліктів, та як проросійське коріння до сих пір проростало на Українській землі?

Чому замість дипломатичних перемовин, за Міндіча у Відні, офіцер Головного управління розвідки – займається вирішенням питань в картелях?

Чому усі ці факти замовчуються більшістю ЗМІ? Та що саме відбувається зараз у владі?

Багато питань та мало відповідей…