Грип та COVID-19 атакують Тернопільщину: дитяча захворюваність зросла на 30%

За даними Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за останній тиждень (01.09.–07.09.2025) на Тернопільщині зафіксовано зростання випадків захворювань на грип, ГРВІ та COVID-19. Загальна захворюваність склала 248,5 випадків на 100 тисяч населення, що на 17,8% нижче епідемічного порогу. Однак кількість випадків захворювання на ГРВІ зросла на 30,7% порівняно з попереднім тижнем.

Статистика:

Захворіло за тиждень: 2531 особа

Діти серед хворих: 38,8% (981 особа), серед школярів – 47,0% (461 особа)

Госпіталізовано: 233 особи (в т.ч. 98 дітей)

Випадки COVID-19: 477 (18,8% від загальної кількості випадків ГРВІ)

Діти серед підтверджених випадків COVID-19: 22,9% (109 випадків)

Вакцинація залишається найефективнішим захистом від COVID-19. Щеплення є безоплатним і доступним у будь-якому закладі охорони здоров’я. Не зволікайте, звертайтеся до лікаря для отримання вакцини!