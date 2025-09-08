Прикордонники виявили “нічийні” контрабанду з Тернополя

У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники 7-го Карпатського загону виявили 19 електронних пристроїв, що мали потрапити до Тернополя. Серед вилученої техніки — мобільні телефони, смарт-годинник, планшет, навушники та екшн-камера. Загальна вартість пристроїв наразі встановлюється.

Як повідомив водій рейсового автобуса, ці гаджети він отримав у Варшаві для подальшої передачі в Тернопіль. Пристрої були виявлені під час перевірки багажного відділення. Протокол щодо цього інциденту був складений на водія автобуса.

Зараз триває розслідування цього випадку, а прикордонники вживають заходів для з’ясування всіх обставин.