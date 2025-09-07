У боях за Україну загинув Михайло Коземський з Тернопільщини

Знову чорний смуток охопив Бережанську громаду – на фронті обірвалося життя ще одного мужнього захисника України. Унаслідок бойових дій на Харківщині загинув солдат Михайло Коземський – житель м. Бережани, стрілець військової частини А4809. Повіломляють у міській раді.

Михайло Коземський народився 30 квітня 1971 року в селі Надрічне. Навчався у Бережанській школі №1, після проходження строкової служби працював водієм у Бережанському лісомисливському господарстві, згодом – на приватних підприємствах та за кордоном.

У травні 2024 року він був мобілізований до лав Збройних Сил України та відважно виконував свій обов’язок на Харківському напрямку. Життя Героя обірвалося 30 квітня 2025 року під час бою поблизу села Стариця Чугуївського району.

У скорботі за Михайлом залишилися мати, сестра, дочка, онук, дружина та племінники.

Прощання з Героєм відбудеться у понеділок, 8 вересня. Орієнтовно о 12:00 кортеж із тілом прибуде до Бережан. Маршрут руху: вул. Тернопільська – Замкова – Руська – Шевченка – Героїв УПА до його родинного обійстя на вул. Котляревського, 10Б.

Чин похорону розпочнеться о 12:30 на подвір’ї родини. О 13:30 відбудеться прощання у Церкві Святої Трійці. Поховають Михайла Коземського на Алеї Героїв кладовища с. Рай (Нове кладовище). Для бажаючих віддати останню шану Герою буде організовано автобус від Фарного костелу до кладовища.

Вічна пам’ять і слава нашому землякові, мужньому воїну Михайлу Коземському.