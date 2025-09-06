Трагічно загинуло подружжя медиків з Тернопільщини

Сумна та трагічна звістка сколихнула Борщівську районну лікарню.

В автокатастрофі трагічно загинули колеги, подружжя Мариновських.

Мариновськмй Олег Романович, 1955 року народження, 43 роки свого життя віддав хірургії, з них 17 років пропрацював заступником головного лікаря з лікувальної роботи, а протягом останнього часу очолював військово-лікарську комісію.

Мариновська Світлана Семенівна, 1954 року народження з 1984 року працювала лікарем-фізіотерапевтом, а протягом останніх років лікарем приймального відділення.

Це були висококваліфіковані спеціалісти, професіонали своєї справи, яким довіряли пацієнти та колеги. Усе своє життя присвятили нашій лікарні, працюючи заради здоров’я та життя інших, завжди були поруч, коли потрібна була порада чи підтримка.

Подружжя було не лише фахівцями, а й зразком міцної родини. Виховали двох синів, передавши їм у спадок любов до життя, відповідальність та доброту. Їхня любов зігрівала й чотирьох онуків, яким вони дарували тепло та турботу, повідомляють у медичному закладі.

Ця сім’я — приклад гідності та любові, який ми будемо пам’ятати завжди. Їхній внесок у суспільство та їхня безмежна любов залишаться в наших серцях.

Це непоправна втрата для всього колективу, для громади та для всіх, хто мав щастя знати і працювати з ними.

Світла пам’ять нашим колегам…