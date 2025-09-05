Протест на Майдані: українці виступають проти нового законопроєкту, що стосується військових наказів

5 вересня на Майдані Незалежності у Києві проходить мітинг, спрямований проти ухвалення законопроєкту 13452, який передбачає посилення покарання для військових за відмову виконувати накази.

Активісти, зокрема одна з організаторок під ніком lesia_zayts, закликали усіх небайдужих долучитись до протесту, висловлюючи своє незадоволення ініціативою, яка, на їхню думку, може призвести до порушення прав військових. Мітингарі виражають занепокоєння щодо можливих негативних наслідків цього законопроєкту, зокрема його впливу на права та свободи військових в умовах воєнного стану.