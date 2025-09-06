Був одним із перших добровольців, – Тернопільщина втратила Героя Сергія Вишньовського

Захищаючи Україну, загинув наш земляк із села Клювинці – Вишньовський Сергій Васильович, 03.04. 1975 року народження. Його життя обірвалося 5 вересня 2025 року в районі населеного пункту Шандриголове Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Повідомляє хоростківська міська рада.

🙏🏻Сергій був одним із перших добровольців громади. У травні 2022 року, коли багато хто ще не знав, що робити далі, він уже проходив навчання у Кам’янці-Подільському. Навіть найближчим рідним казав, що знайшов роботу будівельника. Довго мовчав, але перед відправленням у зону бойових дій зізнався дружині та дітям: це його свідомий вибір – він йде захищати рідну Україну!

🙏🏻Сергій обрав ІІІ окрему штурмову бригаду «АЗОВ» ГІЗ . Згодом став гранатометником. Брав участь в обороні Бахмута, потім разом із побратимами воював на Куп’янському напрямку. З 2024 року мужньо боронив Лиманський напрямок. За проявлену відвагу і стійкість був нагороджений державними відзнаками.

🙏🏻Він був вірним сином своєї землі, відданим батьком і чоловіком, справжнім Героєм. Його жертовність і приклад назавжди залишаться в пам’яті громади.

🙏 Вічна пам’ять і шана Герою України !