У фондах Тернопільського музею зберігається особливий експонат —  двостороння ікона «Собор Архангела Михаїла»

У фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігається особливий експонат — двостороння ікона «Собор Архангела Михаїла», яка переносить нас у світ небесного воїнства. Виготовлена на металі та вражаюча своїми деталями, ця ікона є символом віри, захисту та незламності духу.

У центрі композиції — постатьархангела Михаїла, відважного воїна в латах. Його темний догматик з коричневою смугою та червоний плащ, закріплений на плечі, надають образу сили та незламної рішучості. Меч у правій руці Михаїла покладений на плече, мов знак готовності боротися зі злом, а ліва рука тримає синю сферу з монограмою — таємничий оберіг для всіх, хто звертається до архангела у молитві.

Поруч з Михаїлом — три ангели, мов невидимі союзники, які підтримують його у цій святій місії. Праворуч стоїтьархангел Гавриїл, оточений ангелами, що тримає гілку лілії — символ чистоти. Поруч з ним —Діва Марія, чий лагідний образ у червоному догматику та зеленому хітоні додає гармонії й тепла всій композиції.

Над святими фігурами, серед хмар, зображенийГосподь Саваоф, що благословляє своє небесне воїнство. Його сяйво зливається з німбами, підкреслюючи духовну єдність усіх зображених постатей.

Ця ікона, створена в ХІХ столітті невідомим майстром, нагадує нам про те, що захист архангела Михаїла поширюється й на нашихвоїнів, які сьогодні боронять наш край. Вони, як і архангел, мають своє призначення стояти на сторожі миру, справедливості та добра. Нехай цей іконописний захисник стане оберегом для тих, хто ризикує своїм життям заради нашої безпеки.

Оксана Кульчицька, завідувачка художньо-рекламного відділу ТОКМ