23:39 | 7.11.2024
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Швидке повідомлення про булінг у школі: нова опція в АІКОМ

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Відтепер у дітей та батьків з’явився новий інструмент для повідомлення про випадки цькування у школі. На сайті «Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту» (АІКОМ) можна анонімно або відкрито повідомити про випадки булінгу серед учасників освітнього процесу, щоб допомогти запобігти подальшим правопорушенням. 🛑
👦 Для дітей: можливість подати заяву анонімно або відкрито.
👨‍👩‍👦 Для батьків: бажано вказати свої дані для ефективного розгляду звернення.
Інформація про заяву є конфіденційною і буде доступною лише директору школи та представникам поліції. Зареєстроване звернення буде передане до поліції, яка проведе необхідну перевірку аби захистити права дитини. 👮‍♀️
✅ Щоб повідомити про булінг, достатньо зайти на сайт АІКОМ за посиланням 👉https://aikom.iea.gov.ua/ і натиснути кнопку «Повідомити про булінг».

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