Швидке повідомлення про булінг у школі: нова опція в АІКОМ
Відтепер у дітей та батьків з’явився новий інструмент для повідомлення про випадки цькування у школі. На сайті «Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту» (АІКОМ) можна анонімно або відкрито повідомити про випадки булінгу серед учасників освітнього процесу, щоб допомогти запобігти подальшим правопорушенням.
Для дітей: можливість подати заяву анонімно або відкрито.
Для батьків: бажано вказати свої дані для ефективного розгляду звернення.
Інформація про заяву є конфіденційною і буде доступною лише директору школи та представникам поліції. Зареєстроване звернення буде передане до поліції, яка проведе необхідну перевірку аби захистити права дитини.
Щоб повідомити про булінг, достатньо зайти на сайт АІКОМ за посиланням https://aikom.iea.gov.ua/ і натиснути кнопку «Повідомити про булінг».