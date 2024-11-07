Швидке повідомлення про булінг у школі: нова опція в АІКОМ

Відтепер у дітей та батьків з’явився новий інструмент для повідомлення про випадки цькування у школі. На сайті «Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту» (АІКОМ) можна анонімно або відкрито повідомити про випадки булінгу серед учасників освітнього процесу, щоб допомогти запобігти подальшим правопорушенням.