Тернопільські волонтери доставили більше 1000 вогнегасників з Норвегії на потреби ЗСУ
Отож, завдячуючи новезьким благодійникам з PU-TE, а також українським донаторам прибула очікувана фура з 40 ПАЛЕТАМИ ВОГНЕГАСНИКІВ від NorseAid
А так як ще було трохи вільного простору, то вдалось перевезти на цільові потреби:
реабілітаційні засоби і медичні функціональні ліжка від NAV Hjelpemiddelsentral
гігієнічні й антисептичні засоби від ABENA Norge
взуття від Rotary Svelvik
ноутбуки від Klaveness AS
ІТ-устаткування й система відеоконференцій від Oleksii Shpylchyn
електрообігрівачі від Ramirent Norge і Petter Gustav Johnsen
Логістика та цінна фізична допомога від невтомної волонтерської команди Сила Людей Тернополя