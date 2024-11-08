16:59 | 8.11.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Справжні 

Тернопільські волонтери доставили більше 1000 вогнегасників з Норвегії на потреби ЗСУ

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Отож, завдячуючи новезьким благодійникам з PU-TE, а також українським донаторам прибула очікувана фура з 40 ПАЛЕТАМИ ВОГНЕГАСНИКІВ від NorseAid🤝🤝🤝

А так як ще було трохи вільного простору, то вдалось перевезти на цільові потреби:
🔹 реабілітаційні засоби і медичні функціональні ліжка від NAV Hjelpemiddelsentral 🤝
🔹 гігієнічні й антисептичні засоби від ABENA Norge 🤝
🔹 взуття від Rotary Svelvik 🤝
🔹 ноутбуки від Klaveness AS 🤝
🔹 ІТ-устаткування й система відеоконференцій від Oleksii Shpylchyn 🤝
🔹 електрообігрівачі від Ramirent Norge і Petter Gustav Johnsen 🤝

Логістика та цінна фізична допомога від невтомної волонтерської команди Сила Людей Тернополя 💪

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *