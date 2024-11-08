Отож, завдячуючи новезьким благодійникам з PU-TE, а також українським донаторам прибула очікувана фура з 40 ПАЛЕТАМИ ВОГНЕГАСНИКІВ від NorseAid

А так як ще було трохи вільного простору, то вдалось перевезти на цільові потреби:

реабілітаційні засоби і медичні функціональні ліжка від NAV Hjelpemiddelsentral

ABENA Norge гігієнічні й антисептичні засоби від

взуття від Rotary Svelvik

ноутбуки від Klaveness AS

ІТ-устаткування й система відеоконференцій від Oleksii Shpylchyn

Ramirent Norge електрообігрівачі віді Petter Gustav Johnsen

Логістика та цінна фізична допомога від невтомної волонтерської команди Сила Людей Тернополя