Збаражчина у ці дні дізналась про втрату ще одного Героя, повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Загинув 42-річний Михайло Загурський. Смертельну травму старший солдат, помічник гранатометника батальйону оперативного призначення отримав 9 вересня внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк на Донеччині.

Михайло був одним з перших добровольців, які, не вагаючись, у 2022 році пішли захищати країну від російських зайд.

Героїчного земляка зустрічають завтра, у середу, 25 вересня.

Траурний кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя, далі об 11.30 год зупиниться біля оселі матері Михайла по вул. Грушевського, 62, наступна зупинка для молитви – о 12 год у Сквері Героїв, далі – оселя Михайла по вул. Садовій, і далі маршрут проляже до церкви Христового Воскресіння Збаража, де буде відправлений парастас.

Чин похорону – наступного дня, у четвер, 26 вересня, об 11 год.

Просимо прийти і віддати належну шану нашому відважному захиснику, який загинув за гідне майбутнє українського народу.