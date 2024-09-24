20:04 | 24.09.2024
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Пантеон Героїв 

Був одним з перших добровольців, – додому Ангелом повертається Михайло Загурський з Тернопільщини

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Збаражчина у ці дні дізналась про втрату ще одного Героя, повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Загинув 42-річний Михайло Загурський. Смертельну травму старший солдат, помічник гранатометника батальйону оперативного призначення отримав 9 вересня внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк на Донеччині.

Михайло був одним з перших добровольців, які, не вагаючись, у 2022 році пішли захищати країну від російських зайд.

🇺🇦🙏🚔Героїчного земляка зустрічають завтра, у середу, 25 вересня.

🇺🇦🚔Траурний кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя, далі об 11.30 год зупиниться біля оселі матері Михайла по вул. Грушевського, 62, наступна зупинка для молитви – о 12 год у Сквері Героїв, далі – оселя Михайла по вул. Садовій, і далі маршрут проляже до церкви Христового Воскресіння Збаража, де буде відправлений парастас.

✝️🙏🇺🇦Чин похорону – наступного дня, у четвер, 26 вересня, об 11 год.

💔🙏🇺🇦Просимо прийти і віддати належну шану нашому відважному захиснику, який загинув за гідне майбутнє українського народу.

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