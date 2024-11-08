Чи справді Україну «накриє хмара пилу»: в Укргідрометцентрі пояснили ситуацію

📍 Повідомлення про нібито транскордонне перенесення пилу в Україну є некоректним. Що ж відбувається насправді?

Інформація про те, що переміщується пил почала поширюватись через неправильне трактування даних вмісту аерозолів у повітрі. Нібито висока концентрація аерозолів означає, що переноситься хмара забрудненого повітря і пил. Але досвідчені метеорологи одразу проаналізували, який саме це аерозоль. І це ніщо інше, як крапельки води. Отакої! Так, завислі в повітрі крапельки води супутники ‘бачать’ так, як і пил, тому дуже важливо вміти правильно аналізувати доступні дані.

🌫 Що таке крапельки води в повітрі? Відповідь на це питання дуже проста – це атмосферна вологість. І наразі вона доволі висока в Україні. Коли вона сягає ста відсотків це означає, що повітря більше не може містити вологу у вигляді пару і вона конденсується в краплинки і утворюється серпанок та туман, які погіршують видимість. Туман із високою завчасністю прогнозувався в нічні та ранкові години у західних областях країни. Він також спостерігається на території Польщі. Тому ніякого транскордонного перенесення пилу немає. Це перенесення вологого повітря та утворення серпанку і туманів.

Чому у столиці погіршилась якість повітря? Причиною є такі ж синоптичні умови, які й призвели до утворення серпанку на Київщині.

Повітря притиснене високим тиском антициклону до землі, в ньому накопичуються дрібні крапельки води, майже повністю відсутнє перемішування повітря поблизу поверхні, тому будь які викиди в місті залишаються біля землі та накопичуються, насамперед – це викиди транспорту, що підвищили локально концентрації діоксиду азоту. Чітко прослідковується на супутникових знімках Sentinel.

❗️Це стандартні сезонні процеси, коли розпочинається період туманів. Тож основне – нагадуємо водіям західних областей найближчої ночі та вранці бути особливо обережним та уважними на дорозі під час погіршення видимості спричиненої туманами.