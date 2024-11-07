На Тернопільщині поліцейські виявили чоловіка з набоями

Від трьох до семи років ув’язнення загрожує жителю Чортківської громади. Фігурант зберігав при собі два споряджені магазини до автомата.

У Чорткові оперативники поліції помітили чоловіка, який поводився підозріло. Побачивши правоохоронців, невідомий почав відходити. При спілкуванні він зізнався, що має при собі заборонені предмети. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

Як з’ясувалося, фігурант – 35-річний одного із сіл Чортківського району. Поліцейські вилучили в нього 83 предмети, схожі на набої до автомата Калашникова та направили на експертизу.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Працівники поліції з’ясовують звідки фігурант взяв заборонені предмети.

Триває досудове розслідування.