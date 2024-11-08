Відповідно до розпорядження першого заступника голови Тернопільської обласної ради Володимира Болєщука «Про проведення службового розслідування за фактом виявлених порушень прав дітей-вихованців Новосільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради» утворено комісію, перше засідання якої відбулося сьогодні, 8 листопада.

Голова комісії Ірина Шумада – заступник начальник відділу фінансово-економічного планування, бюджету та обласних програм виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, депутат Тернопільської обласної ради представила членів комісії та ознайомила присутніх з інформацією, що надійшла до обласної ради.

До складу комісії увійшли працівники апарату Тернопільської обласної ради і представники департаменту освіти і науки, департаменту охорони здоров’я та служби у справах дітей Тернопільської обласної військової адміністрації.

У засіданні взяв участь Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області Олександр Криницький.

Члени комісії вирішили зобов’язати директора спеціальної школи надати грунтовні пояснення по всіх фактах виявлених порушень та провести наступне виїзне засідання безпосередньо у Новосільській спеціальній школі Тернопільської обласної ради.