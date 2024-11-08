Чоловік повідомив про замінування тернопільської лікарні

Нещодавно до тернопільських поліцейських надійшло повідомлення про замінування однієї з лікарень. На місце події негайно були скеровані вибухотехнічні, кінологічні та рятувальні служби, які ретельно обстежили будівлю та прилеглу територію. Жодних вибухових чи підозрілих предметів вони не виявили – інформація не підтвердилася. Повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Як з’ясувалося, неправдивий виклик здійснив 39-річний тернополянин, який має проблеми зі здоров’ям. Наразі правоохоронці проводять перевірку.

Подібні «жарти» мають серйозні наслідки. Закликаємо громадян бути свідомими та уникати подібних правопорушень. Кожне неправдиве повідомлення – це злочин, який може коштувати комусь життя. Не наражайте себе та інших на небезпеку.